Coppia suicida nel Forlivese, il messaggio lasciato ai figli: "Vogliamo trovare un luogo nuovo dove vivere in pace" - Cos'è la setta Ramtha (Di lunedì 23 maggio 2022) I carabinieri: 'Nel 2012 quando hanno acquistato casa a Spinello ci è stato riferito che i signori erano pronti con bunker e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 maggio 2022) I carabinieri: 'Nel 2012 quando hanno acquistato casa a Spinello ci è stato riferito che i signori erano pronti con bunker e ...

Advertising

paolo77jpm : RT @repubblica: Coppia suicida a Forli', il portavoce dei Ramtha: 'Siamo esseri sovrani, ma il suicidio non rispecchia la nostra filosofia'… - danititti : Io non mi capacito proprio Forlì, suicida coppia seguace di Ramtha: temevano l'apocalisse, vivevano in un bunker - infoitinterno : Coppia suicida in casa, la comunità di Spinello fa muro: «Nessuna condanna, difendiamo questo paese» - Nutizieri : Coppia suicida in casa, la comunità di Spinello fa muro: «Nessuna condanna, difendiamo questo paese»… - fainformazione : Forlì, coppia trovata suicida in casa. Affiliati alla setta Ramtha Due pensionati sono stati trovati senza vita a… -