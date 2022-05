Che tempo che fa, Mara Venier parla di Alessia Marcuzzi e fa un annuncio che nessuno si aspettava (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ da tanti mesi che si parla di un possibile ritorno in televisione di Alessia Marcuzzi. Ebbene, sembra proprio che dopo tante indiscrezioni, adesso sia arrivato proprio il momento. La nota conduttrice romana pare che dopo quasi un anno di assenza dalla televisione italiana, farà finalmente il suo ritorno sul grande schermo. A dare l’annuncio nelle scorse ore, Mara Venier che è stata ospite nel salotto di Che tempo che fa, da Fabio Fazio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice? Alessia Marcuzzi pronta a fare il suo ritorno in televisioneCome abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Che tempo che fa, da Fabio Fazio, la conduttrice di ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ da tanti mesi che sidi un possibile ritorno in televisione di. Ebbene, sembra proprio che dopo tante indiscrezioni, adesso sia arrivato proprio il momento. La nota conduttrice romana pare che dopo quasi un anno di assenza dalla televisione italiana, farà finalmente il suo ritorno sul grande schermo. A dare l’nelle scorse ore,che è stata ospite nel salotto di Cheche fa, da Fabio Fazio. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la conduttrice?pronta a fare il suo ritorno in televisioneCome abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Cheche fa, da Fabio Fazio, la conduttrice di ...

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - Quirinale : #Mattarella: È compito delle istituzioni - di tutte le istituzioni - prevedere e agire per tempo, senza dover atten… - borghi_claudio : @TerryBi1 @Marcella_IsBack Sono entrato in un partito che aveva il 3% e anche con le mie idee siamo arrivati al 32%… - AndreaCimarra : RT @Quirinale: #Mattarella: È compito delle istituzioni - di tutte le istituzioni - prevedere e agire per tempo, senza dover attendere il v… - BadAgente : E comunque soltanto qualche giorno fa Jessica stessa ha detto che ha dei progetti lavorativi in corso quindi il pun… -