CasaPound | vietato corteo contro Draghi Marsella | “Gravissimo | faremo sit-in sotto nostra sede”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — Questonon s’ha da fare: tutti possono manifestare, tranneItalia. Come da notifica arrivata stamattina a Luca, al movimento delle tartarughe frecciate non sarà consentita la manifestazioneil governoprevista per sabato 28 maggio in piazza Santa Maria Maggiore.Italia non può manifestare “Èche vengaunassolutamente legittimoil governo, su pressioni politiche del Pd che di quel governo fa parte”, questo il commento a caldo di Luca. “Ci troviamo di fronte ad un pericoloso precedente – spiega nel corso di una diretta su Facebook – che calpesta ogni diritto e libertà di ...

Annunciata una mobilitazione dalle realtà antagoniste contro la manifestazione in programma il 28 maggio "Anpi e sinistra chiedono che vengail corteo dia Roma il 28 maggio contro il governo Draghi. Manifestare è un nostro diritto in quanto padri e madri, lavoratori, studenti, disoccupati, imprenditori. In quanto parte ...... il quale pur di non arrendersi - poichédalla superstar di Kiev, impegnatissimo a fare ... la stessa che vorrebbe lo scioglimento die Forza Nuova. Se davvero i resistenti ucraini ... La marcia di Casapound va vietata perché é contro la Costituzione. Intervista a Enrico Borghi e Paolo Berizzi Questo sarebbe l’orientamento emerso nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma ...(Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, è al vaglio l'ipotesi di vietare la manifestazione statica di CasaPound preavvisata per il 28 maggio nella Capitale a Santa Maria Maggiore. Un orientamento ...