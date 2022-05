Trani | precipitano due velivoli ultraleggeri | due morti e tre feriti

(Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Duesono precipitati nelle campagne di. Due passeggeri sono(dovrebbero essere gli occupanti di uno dei mezzi aerei) e altri tre sono rimasti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende due Piper si sarebbero scontrati in volo: uno dei due è precipitato non lasciando scampo ai due passeggerisul colpo. L’altro velivolo ha probabilmente tentato un atterraggio di emergenza ed è caduto in un’altra zona. Una persona a bordo è stata portata nell’ospedale di Andria in codice rosso, anche se le sue condizioni non sono ritenute gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

