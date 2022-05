Terremoto fortissimo | scossa avvertita in più zone del paese | paura tra la popolazione

Leggi su chenews

(Di domenica 22 maggio 2022) Un’altra fortediha messo in grande apprensione il mondo. L’evento sismico è stato avvertito in piùed ha turbato la. Ecco i dettagli del sisma. Torniamo a parlare di una fortediche ha colpito un’interaall’improvviso. Il fenomeno ha generato grandi timori tra la, in quanto l’evento è stato davvero imponente. I cittadini si sono immediatamente allarmati e sono stati per ore in stato di ansia e agitazione per quello che era appena accaduto. Ogni volta che c’è unadi, la situazione viene subito controllata e verificata dagli addetti ai lavori che si mettono all’opera per mettere i cittadini in salvo e ...