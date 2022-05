Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria, probabili formazioni e tutti gli scenari per lo scudetto (Di domenica 22 maggio 2022) Il lungo giorno di Milano. Una città con il fiato sospeso fino alle 19.45, poi sarà festa. Per una parte, almeno. Mentre per l’altra inizieranno mesi di sfottò. Aggrappati ai numeri e alla scaramanzia (c’è addirittura chi prega Matteo Salvini di non twittare sulla squadra squadra del cuore), le due tifoserie attendono il fischio d’inizio (ore 18) per i 90 minuti più lunghi della stagione. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria valgono lo scudetto per uno dei due club dopo una stagione vissuta sempre nelle prime posizioni, tra sorpassi e controsorpassi. A volte riusciti, in altri casi mancati. Il 19 del Milan o la seconda stella Interista – Lo sanno bene i nerazzurri, che ancora rimpiangono lo svarione di Bologna a fine aprile. E lo sanno bene i rossoneri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Il lungo giorno dio. Una città con il fiato sospeso fino alle 19.45, poi sarà festa. Per una parte, almeno. Mentre per l’altra inizieranno mesi di sfottò. Aggrappati ai numeri e alla scaramanzia (c’è addirittura chi prega Matteo Salvini di non twittare sulla squadra squadra del cuore), le due tifoserie attendono il fischio d’inizio (ore 18) per i 90 minuti più lunghi della stagione.valgono loper uno dei due club dopo una stagione vissuta sempre nelle prime posizioni, tra sorpassi e controsorpassi. A volte riusciti, in altri casi mancati. Il 19 delo la seconda stellaista – Lo sanno bene i nerazzurri, che ancora rimpiangono lo svarione di Bologna a fine aprile. E lo sanno bene i rossoneri, ...

