Quelle canzoni da cancellare (Di domenica 22 maggio 2022) È di qualche settimana fa l’uscita pubblica di Bono Vox in cui criticava aspramente la sua band, ammettendo – quasi con candore – di non amare né le canzoni o L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 maggio 2022) È di qualche settimana fa l’uscita pubblica di Bono Vox in cui criticava aspramente la sua band, ammettendo – quasi con candore – di non amare né leo L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

suhokminist : quelle con le canzoni dei one direction i miei preferiti - antonxo1000000 : le etichette discografiche non capiscono un cazzo seriamente sta storia che devono obbligare tantissimi cantanti a… - GeggeARG : @captainale_ Idem!!! Ieri sera ad un certo punto ho pensato di farmi portare fuori dalla security ma mancavano du… - paper_doII : voglio poter dividere le note vocali di scuola da quelle in cui provo canzoni, da quelle di songwriting e quelle a… - itstimetosimp : @ellafthaiz Io sinceramente ti dico che su tik tok vedo solo canzoni di anni fa che vanno virali e di rado quelle nuove?? -