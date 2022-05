Porta Ovest, Gallozzi: “Opera fondamentale ma ritardi eccessivi” (Di domenica 22 maggio 2022) Sono passati dieci anni dall’inaugurazione dei primi posti barca a Marina d’Arechi e per l’occasione il presidente della Gallozzi Group, Agostino Gallozzi, ha voluto fare il punto della situazione su quello che è stato e quello che potrà essere. Gallozzi parla dalla congiuntura sfavorevole degli ultimi anni, a cui il suo gruppo è riuscito a rispondere con grande efficacia. “Per il porto commerciale, tra covid, guerra, rincari energetici e lockdown dei porti, stiamo mantenendo le posizioni pre-covid. Nel porto sono state completamente le attività di riqualificazione, anche se col timing sbagliato: sono Operazioni che si sarebbe dovute fare già cinque anni e col quale avremmo sfruttato il momento favorevole. In ogni caso, nel 2022 abbiamo fatto investimenti per sei milioni di euro (in macchinari) per Salerno Container ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 22 maggio 2022) Sono passati dieci anni dall’inaugurazione dei primi posti barca a Marina d’Arechi e per l’occasione il presidente dellaGroup, Agostino, ha voluto fare il punto della situazione su quello che è stato e quello che potrà essere.parla dalla congiuntura sfavorevole degli ultimi anni, a cui il suo gruppo è riuscito a rispondere con grande efficacia. “Per il porto commerciale, tra covid, guerra, rincari energetici e lockdown dei porti, stiamo mantenendo le posizioni pre-covid. Nel porto sono state completamente le attività di riqualificazione, anche se col timing sbagliato: sonozioni che si sarebbe dovute fare già cinque anni e col quale avremmo sfruttato il momento favorevole. In ogni caso, nel 2022 abbiamo fatto investimenti per sei milioni di euro (in macchinari) per Salerno Container ...

