Popular | il libro di Sara Colonnelli | in arte La Kol

(Di domenica 22 maggio 2022) Parliamo di “” (Porto Seguro Edizioni) l’ultimodiin“LA KOL”, classe 1990., oltre ad essere una scrittrice, è poetessa, sceneggiatrice, autrice, speaker radiofonica e anche podcaster. Professionista dalle mille creatività, in cui vince la mescolanza di passioni e attitudini, dopo aver vinto due prestigiosi premi quali il Premio Troisi nel 2014 ed il Premio Vincenzo Crocitti nel 2016 con il primo romanzo “In questo soffio di vita”, torna con una tematica avvincente, una storia particolare di grande approfondimento. L’obiettivo – come ci racconta nell’intervista – è quello di far conoscere i quartieri popolari da un altro punto di vista, offrendo diversi spunti di riflessione e cercando di fare luce in luoghi, zone, spesso troppo dimenticati ...