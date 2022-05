Oggi è un altro giorno | Samuel Peron attacca Romina Carrisi | “La devi smettere …”

(Di domenica 22 maggio 2022) Una nuova puntata diè unè andata in onda nel pomeriggio di giovedì 19 maggio. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un battibecco tra due degli ospiti fissi del programma ovvero. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Momenti di tensione aè untra due ospitiè unè uno dei programmi Rai più seguiti del pomeriggio. E proprio nel corso dell’appuntamento con il programma andato in onda lo scorso giovedì 19 maggio i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra due degli ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Oggi la Spagna lavora con lungimiranza alla transizione ecologica, a nuove politiche del lavoro e all'inclusione so… - lucianonobili : “Prima del Covid il turismo rappresentava il 13% PIL, oggi può essere volano ripartenza. Mancano 350mila lavoratori… - rubio_chef : Abbiamo studiato tutti la Shoah a scuola (ancora oggi è così). @ChiaraFerragni non è stata cercata per sensibilizza… - MraCnz : Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia… - LNN999 : RT @ritadallachiesa: Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia co… -

Newsby

Charles ha passato il turno con il settimo tempo, ottenuto tra l'con gomme usate, senza ... A cominciare dalla partenza chepotrebbe offrire a Sainz la grande chance di saltare davanti a ...Entrambi nati a novembre: uno festeggerà i 40, l'i 38. Sono loro i ragazzi terribili del ... Bene, ma non benissimo: in attesa di Cogne già. Fra Superga e colle della Maddalena salta fuori il ... “Oggi è un altro giorno”, gli ospiti della puntata del 17 maggio 2022 Gli ascolti tv di venerdì 20 maggio hanno visto ancora una volta sfidarsi L'Isola dei Famosi e The Band. Chi ha vinto tra i due programmi di punta della prima serata Anche questa settimana a trionfa ...Audiolibri, tutti i numeri di Audible Italia in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2022: i più ascoltati, la classifiche, le abitudini di ascolto* In occasione del Salone Internaz ...