Milan | Maldini | “Vincere è nel Dna di questa squadra | ci mette poco”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) “da calciatore è diverso, sfoghi la tua energia in campo. Da dirigente la sfoghi a casa. Resta la passione per questo sport e per il. La mia carriera da dirigente esiste solo perché c’è il. E ilha un suo dna, cimeno degli altri a fare quel che deve fare”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica rossonera, Paolodopo la vittoria dello Scudetto. “Abbiamo dato un programma, un’idea credibile a molti ragazzi giovani e abbiamo rispettato questi programmi – spiega a Dazn -. Ci mettiamo meno di altre squadre a fare certe cose, abbiamo un dna tutto nostro, non ci esaltiamo nei momenti belli e non buttiamo giù nei momenti brutti. Questo equilibrio fa sì che ilci metta meno di altre squadre per arrivare ad un certo livello”. ...