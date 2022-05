Mika sul fidanzato Andreas Dermanis: “Andy è molto discreto, riservato e anche molto stron*o” (Di domenica 22 maggio 2022) Mika è legato da molti anni al fidanzato Andreas Dermanis, regista di origini greche. Il cantante libanese ha fatto ufficialmente coming out nel 2012 sulla pagine del settimanale “Instinct”: “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”. Da 15 anni è fidanzato con Dermanis: “Il mio compagno si chiama Andy, è molto discreto, riservato e anche molto stron*o. Lui odia che parli di lui, è un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 maggio 2022)è legato da molti anni al, regista di origini greche. Il cantante libanese ha fatto ufficialmente coming out nel 2012 sulla pagine del settimanale “Instinct”: “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”. Da 15 anni ècon: “Il mio compagno si chiama, è. Lui odia che parli di lui, è un ...

