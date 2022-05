Melaverde | puntata oggi 22 maggio 2022 | la Valle Anzasca e non solo | info streaming

(Di domenica 22 maggio 2022) Come ogni domenica, anche, 22, ci attende una nuovain compagnia di, la trasmissione in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Alla conduzione del programma storico che ci porta alla scoperta delle bellezze della nostra Italia troveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MACUGNAGA - 19 - 05 - 2022 - - Andrà in onda domenica 22 maggio (ore 11.55) su Canale 5, la puntata di Melaverde che avrà per protagonista Macugnaga. Girata nello scorso mese di aprile, la trasmissione condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto porterà il pubblico alla scoperta delle ... I servizi di oggi Questa sarà una puntata di Melaverde davvero molto particolare: entreremo nel mondo di quella che viene definita "agricoltura 4.0". Oggi il mondo agricolo ha la possibilità di ...