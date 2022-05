La Russia pubblica la sua “lista nera”: da Biden a Zuckerberg, ecco chi non potrà più entrare (Di domenica 22 maggio 2022) Mosca – Dentro Joe Biden, il figlio Hunter, la vicepresidente Kamala Harris, il capo della Cia William Burns e Mark Zuckerberg di Facebook, fuori Donald Trump. In Russia il ministero degli Esteri ha pubblicato ieri l’elenco contenente i nomi di 963 personalità americane a cui è vietato l’ingresso nel territorio della Federazione russa in risposta alle “azioni ostili” di Washington: ci sono politici, giornalisti, un attore – Morgan Freeman – e anche dei morti, come l’ex candidato repubblicano alle presidenziali John McCain, scomparso nel 2018. Di tutte le personalità che facevano parte della precedente amministrazione repubblicana l’unico a essere sanzionato dal ministero degli Esteri russo è l’ex segretario di Stato Mike Pompeo. Nella lista nera ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 22 maggio 2022) Mosca – Dentro Joe, il figlio Hunter, la vicepresidente Kamala Harris, il capo della Cia William Burns e Markdi Facebook, fuori Donald Trump. Inil ministero degli Esteri hato ieri l’elenco contenente i nomi di 963 personalità americane a cui è vietato l’ingresso nel territorio della Federazione russa in risposta alle “azioni ostili” di Washington: ci sono politici, giornalisti, un attore – Morgan Freeman – e anche dei morti, come l’ex candidato reno alle presidenziali John McCain, scomparso nel 2018. Di tutte le personalità che facevano parte della precedente amministrazione rena l’unico a essere sanzionato dal ministero degli Esteri russo è l’ex segretario di Stato Mike Pompeo. Nella...

