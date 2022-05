Guida al Roland Garros

Leggi su gqitalia

(Di domenica 22 maggio 2022) Da Rafa Nadal a Novak Djokovic, da Carlos Alcaraz a Stefanos Tsitsipas, le stelle del tennis mondiale sono pronte a splendere al2022, che incoronerà il suo re nella finale del 5 giugno. Spettacolo garantito, con tanti motivi di interesse che rendono imperdibile il secondo Slam dell'anno. I favoriti Impossibile non partire da Rafa Nadal, vincitore per ben 13 volte in carriera del, il suo terreno di conquista preferito. Meriterebbe i favori del pronostico, ma i cronici dolori al piede accusati anche a Roma (dove è stato eliminato agli ottavi di finale) hanno fatto scattare il campanello d'allarme, per un giocatore che fa sempre più fatica e deve spesso fare i conti con guai fisici di vario tipo. Djokovic, al contrario, da Roma ne è uscito rivitalizzato, trionfando per la sesta volta al Foro ...