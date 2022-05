Giletti su Alessandra Moretti: “È ancora innamorata di me”. La dem: “Ha violato la mia privacy, lo denuncio” (Di domenica 22 maggio 2022) “Il gentiluomo gode e tace”, è un motto che decisamente non si addice a Massimo Giletti che, sul Corriere della sera, ha stilato una sorta di classifica delle sue ex, citando tra le altre Antonella Clerici, la figlia di un noto industriale e l’europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti. Quest’ultima non ha gradito e ha scritto una lettera di fuoco al giornale, annunciando addirittura di ricorrere alle vie legali. «Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile», ha scritto la Moretti in una lunga lettera. «Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 22 maggio 2022) “Il gentiluomo gode e tace”, è un motto che decisamente non si addice a Massimoche, sul Corriere della sera, ha stilato una sorta di classifica delle sue ex, citando tra le altre Antonella Clerici, la figlia di un noto industriale e l’europarlamentare del Pd,. Quest’ultima non ha gradito e ha scritto una lettera di fuoco al giornale, annunciando addirittura di ricorrere alle vie legali. «Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimocon la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile», ha scritto lain una lunga lettera. «Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che ...

