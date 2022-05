Calciomercato Serie A LIVE | Di Maria e Pogba verso la Juve | niente riscatto per Torreira

Advertising

Gazzetta_it : Inter, il sacrificato può essere Bastoni: ma serve una super offerta - Gazzetta_it : Inter, #Vidal anticipa l’addio. Sondaggio su Instagram per scegliere la nuova squadra - sportli26181512 : LIVE Milan-Inter, è il giorno dello scudetto: i Singer a Reggio Emilia. Theo: 'Diavolo, sempre con te': Una Serie A… - CalcioOggi : Clamoroso valzer delle panchine in serie A: Pirlo, Gattuso, Inzaghi e Tudor protagonisti - - fantapiu3 : I voti #fantacalcio #FSAMilano della 38ª di #SerieA ?? #pagelle #seriea #votifantacalcio #AtalantaEmpoli… -

.it vi offre il match del 'Picco' tra lo Spezia di Thiago Motta e il Napoli di ...fa visita allo Spezia nel lunch match domenicale valido per la 38esima giornata del campionato diA, ...Diaz e Bennacer verso la panchina, mentre i neroverdi metteranno in mostra tutti i propri gioielli : una vetrina per ilche sta per iniziare. Ecco le possibili scelte di Alessio Dionisi ...Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia saluta la serie A con un pareggio di prestigio per 2-2 contro il Futsal Pescara, una delle squadre più blasonate del futsal nazionale. Nel caldo del PalaRigopiano ...Finito il campionato sembra tutto pronto per il cambio in panchina. Un esonero che lascerebbe in molti a bocca aperta dopo tanti anni Il campionato di calcio di Serie A sta per giungere al termine.