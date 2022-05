Ultime Notizie Roma del 21-05-2022 ore 15:10 (Di sabato 21 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 21 maggio in studio Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina armi a Moldavia e Polonia il conflitto è giunto al giorno 87 lanato pensa a rafforzare i paesi più a rischio di un attacco Russo Mosca Continua la sua a sud e ad est del paese oggi ha registrato la totale resa dell’acciaieria di mariupol finita sotto il controllo delle truppe russe Cesena e dopo il lungo assedio il comandante del Battaglione azov prokopenko tra gli ultimi a uscire è stato trasferito nei territori controllati Dalla Russia con un blindato speciale sul campo di battaglia duri scontri si registrano nel lugansk e dove sono morti anche se civili un attacco missilistico avvenuto sulla regione di kharkiv Ma secondo l’intelligenza di Londra la Russia starebbe accusando un serio problema con i droni con cui individuo e poi colpisci nemici ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 21 maggio in studio Giuliano Ferrigno guerra in Ucraina armi a Moldavia e Polonia il conflitto è giunto al giorno 87 lanato pensa a rafforzare i paesi più a rischio di un attacco Russo Mosca Continua la sua a sud e ad est del paese oggi ha registrato la totale resa dell’acciaieria di mariupol finita sotto il controllo delle truppe russe Cesena e dopo il lungo assedio il comandante del Battaglione azov prokopenko tra gli ultimi a uscire è stato trasferito nei territori controllati Dalla Russia con un blindato speciale sul campo di battaglia duri scontri si registrano nel lugansk e dove sono morti anche se civili un attacco missilistico avvenuto sulla regione di kharkiv Ma secondo l’intelligenza di Londra la Russia starebbe accusando un serio problema con i droni con cui individuo e poi colpisci nemici ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - ibis787 : MI AUGURO NON FACCIANO MAI NESSUNOSCAMBIO.. sarebbe uno smacco. Il comandante di Azov «portato via da Azovstal in u… - junews24com : Calciomercato Juve: Gatti ma non solo. I piani in difesa per l'estate, ultimissime - - pccpla : RT @junews24com: Raspadori Juve: è il sostituto di Kean nella mente della dirigenza. TUTTI i dettagli - -