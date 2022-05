Ucraina: Podoliak, 'siamo in fase finale, potrebbe prolungarsi trasformandosi in guerra posizione' (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Stiamo entrando nella fase finale della guerra. La domanda è quanto durerà questa fase finale. potrebbe prolungarsi perché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla così detta guerra di posizione". Lo dice Mykhailo Podoliak, consigliere dell'ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: "l'Ucraina deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questa fase della guerra di contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite. Ma dovremo viverle in ogni caso". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Stiamo entrando nelladella. La domanda è quanto durerà questaperché i russi stanno lanciando tutte le loro risorse e vogliono passare alla così dettadi". Lo dice Mykhailo, consigliere dell'ufficio di presidenza di Zelensky, in collegamento con il canale ucraino Freedomua e aggiunge: "l'deve sbloccare tutte le sue regioni, incluse quella di Donetsk e Luhansk. Questadelladi contrattacco sarà dura per noi. Purtroppo ci saranno perdite. Ma dovremo viverle in ogni caso".

