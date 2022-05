Oggi 21 maggio, i Beati Martiri di Tibhirne: vittime innocenti della guerra (Di sabato 21 maggio 2022) Conosciuti con l’appellativo di “Martiri di Algeria”, sono un gruppo di monaci uccisi durante la guerra civile. Appartengono a diverse congregazioni religiose e 7 di questi erano monaci trappisti. Sono stati dichiarati Servi di Dio nel 2007 e, poi, Beatificati da Papa Francesco nel 2018. Nel giorno della loro uccisione vengono ricordati. 21 maggio: i L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 21 maggio 2022) Conosciuti con l’appellativo di “di Algeria”, sono un gruppo di monaci uccisi durante lacivile. Appartengono a diverse congregazioni religiose e 7 di questi erano monaci trappisti. Sono stati dichiarati Servi di Dio nel 2007 e, poi,ficati da Papa Francesco nel 2018. Nel giornoloro uccisione vengono ricordati. 21: i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

