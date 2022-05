Noleggio a lungo termine per privati, la soluzione a tutti i problemi di mobilità (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuando arriva il momento di cambiare l’auto ci si trova di fronte ad un notevole esborso di denaro, che non sempre si è in grado di sostenere. Senza contare poi tutte le spese accessorie e gli adempimenti amministrativi, che sono un vero e proprio salasso. La recente crisi dell’automotive infatti, parte proprio dalla mancanza di nuove immatricolazioni, come dimostrano i recenti dati pubblicati dal C.S.P. (Centro Studi Promotor), una struttura di ricerca specializzata nell’analisi del mercato dell’automobile. Secondo i numeri diffusi dal C.S.P., le immatricolazioni, nei primi quattro mesi del 2022, avrebbero subito un crollo di oltre il 26%, dati tutto sommato “incoraggianti”, a confronto con quelli del solo mese di aprile, quando le immatricolazioni sono scese del 32,98%, rispetto allo stesso periodo del 2021, e di ben il 44% rispetto ad aprile 2019, prima ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuando arriva il momento di cambiare l’auto ci si trova di fronte ad un notevole esborso di denaro, che non sempre si è in grado di sostenere. Senza contare poi tutte le spese accessorie e gli adempimenti amministrativi, che sono un vero e proprio salasso. La recente crisi dell’automotive infatti, parte proprio dalla mancanza di nuove immatricolazioni, come dimostrano i recenti dati pubblicati dal C.S.P. (Centro Studi Promotor), una struttura di ricerca specializzata nell’analisi del mercato dell’automobile. Secondo i numeri diffusi dal C.S.P., le immatricolazioni, nei primi quattro mesi del 2022, avrebbero subito un crollo di oltre il 26%, dati tutto sommato “incoraggianti”, a confronto con quelli del solo mese di aprile, quando le immatricolazioni sono scese del 32,98%, rispetto allo stesso periodo del 2021, e di ben il 44% rispetto ad aprile 2019, prima ...

