Le fotocamere di Samsung Galaxy A53 5G e HONOR Magic4 Pro non stupiscono DxOMark (Di sabato 21 maggio 2022) Altri due smartphone sono stati sottoposti al test del fotografico di DxOMark, si tratta di Samsung Galaxy A53 5G e HONOR Magic4 Pro. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 21 maggio 2022) Altri due smartphone sono stati sottoposti al test del fotografico di, si tratta diA53 5G ePro. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Le fotocamere di Samsung Galaxy A53 5G e HONOR Magic4 Pro non stupiscono DxOMark - Scontiamolo : IN SCONTO: Samsung Galaxy S22+ 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.6’’¹… - Scontiamolo : IN SCONTO: Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.… - Scontiamolo : IN SCONTO: Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ D… - silviakomtrikru : @r_flamess Io ho un samsung A12 e ha molta memoria, 4 fotocamere, e a me piace. L'ho pagato sui 190 se non mi sbaglio -