Isola dei Famosi chi è stato eliminato? Le percentuali non lasciano dubbi (Di sabato 21 maggio 2022) Isola dei Famosi ha concluso l’appuntamento della settimana con una nuova eliminazione che viste le percentuali ha fatto capire da che parte sta il pubblico: ecco di chi si tratta. Da pochi minuti si è conclusa la nuova puntata del reality show di Canale Cinque che come sempre è stata piena di colpi di scena che hanno anche spiazzato la stessa conduttrice Ilary Blasi che come sempre ha guidato la puntata con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio e di Alvin dall’Honduras. A colpire però è stato il nome del nuovo eliminato che ha dovuto dire addio alla Palapa, le percentuali di distacco sono state davvero nette. screen tvPrima di svelarvi di chi si tratta, spazio anche alle gare che hanno deciso il nome del nuovo leader e per la prova ricompensa che ... Leggi su chenews (Di sabato 21 maggio 2022)deiha concluso l’appuntamento della settimana con una nuova eliminazione che viste leha fatto capire da che parte sta il pubblico: ecco di chi si tratta. Da pochi minuti si è conclusa la nuova puntata del reality show di Canale Cinque che come sempre è stata piena di colpi di scena che hanno anche spiazzato la stessa conduttrice Ilary Blasi che come sempre ha guidato la puntata con il supporto di Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio e di Alvin dall’Honduras. A colpire però èil nome del nuovoche ha dovuto dire addio alla Palapa, ledi distacco sono state davvero nette. screen tvPrima di svelarvi di chi si tratta, spazio anche alle gare che hanno deciso il nome del nuovo leader e per la prova ricompensa che ...

Advertising

TgrRai : In Sardegna proteste contro le politiche militari nazionali e contro le servitù presenti nell’isola. Sciopero gener… - lperacchi2 : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - SalvaThor59 : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - morena_m75 : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - AntheRhodes : RT @IsoleGrecheCom: Aspronisi, l'isola bianca... un paradiso raggiungibile con le barche dei tour giornalieri da Lipsi e da Patmos. Buongi… -