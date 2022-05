Inter-Samp, Giampaolo: “Noi giudici Scudetto? Sarà il Milan stesso” (Di sabato 21 maggio 2022) Marco Giampaolo, alla vigilia di Inter-Sampdoria, si è soffermato sulla lotta tra i nerazzurri e il Milan, sua ex squadra, per lo Scudetto Leggi su pianetamilan (Di sabato 21 maggio 2022) Marco, alla vigilia didoria, si è soffermato sulla lotta tra i nerazzurri e il, sua ex squadra, per lo

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - SimonBr1989 : @Grande__Jack80 @Livia_DiGioia Perché ce ne stanno altre? Inter Samp neanche la giocano, gia messi 3 punti all inte… - simona2101 : RT @ame0773: Vietano birre per Milan Atalanta, domani per Inter Samp nessuna restrizione. Fanno mille storie e al momento non autorizzano m… - rvsetto : RT @SimonBr1989: Io comunque domani me lo immagino Inter Samp Calcio d inizio, la samp si scansa, gol laurato dopo 10 secondi e tutti sedu… -