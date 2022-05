Festival di Cannes 2022 | Julia Roberts incanta tutti in una veste inedita – VIDEO

Advertising

Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - WeCinema : Photocall per Alicia Vikander, in compagnia del regista Olivier Assayas. L'attrice è la protagonista di 'Irma Vep'… - Eurosport_IT : Matteo Berrettini al Festival di Cannes ??? - tizianafinzi : Alessandro Borghi e Luca Marinelli Festival de Cannes 8 montagne ?? di Felix van Groeningen #cannesfilmfestival… - davidefent : RT @WeCinema: Proprio al Festival di Cannes il suo ultimo 'Mad Max: Fury Road' aveva scatenato grande entusiasmo! Ora, quel folle genio di… -

di2022, una manifestante invade il red carpet nel mezzo della manifestazione: è in topless e slip, coperta di ...Una, nessuna, centomila Jasmine Trinca : l'attrice si presenta infatti aldiin molteplici vesti. Non solo fa parte della giuria internazionale dell'edizione 2022, ma debutta alla regia di un lungometraggio con Marcel!, dal 1° giugno al cinema presentato ...Una, nessuna, centomila Jasmine Trinca: l’attrice si presenta infatti al Festival di Cannes in molteplici vesti. Non solo fa parte della giuria internazionale dell’edizione 2022, ...Balthazar è morto come un Cristo in mezzo alle pecore ben 56 anni fa e in questi giorni Eo, l’asinello di Jerzy Skolimowski, fa il suo esordio al 75° Festival di Cannes. Muso dolce, sguardo indagatore ...