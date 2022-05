Contagi e morti stabili | ma nei reparti bollettino | la nuova fascia d' età più colpita

(Di sabato 21 maggio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto controllo, anzi in leggero miglioramento di settimana in settimana per quanto riguarda i nuovi casi di Covid e gli attualmente positivi, con quest'ultimi che sono scesi a 856.869. La convivenza con il virus sembra procedere bene, segno che la barriera eretta dall'alto tasso di vaccinati e guariti sta reggendo. Ildi oggi, sabato 21 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.976ati, 41.696 guariti e 91a fronte di 231.931 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10,3% (-1,0 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione non desta preoccupazione, anche perché è in costante calo: oggi il saldo dei ricoverati Covid inordinari è -242 ...

