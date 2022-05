Cecchinato-Andujar in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Marco Cecchinato affronterà Pablo Andujar al primo turno del Roland Garros 2022. Il tennista azzurro si è sbloccato a Ginevra, superando le qualificazioni e battendo al debutto Thiem, tornando al successo nel circuito Atp dallo scorso agosto. La speranza è che sia di buon auspicio in vista del secondo slam stagionale, dove in passato Marco ha fatto benissimo. La semifinale raggiunta qualche anno fa è un lontano ricordo, ma il secondo turno è un’ambizione realistica. Sicuramente non sarà facile contro un avversario esperto e ostico come lo spagnolo Andujar, ma Cecchinato potrà sicuramente giocarsi le sue chance. Andujar ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Alicante nel 2018, e secondo i bookmakers partirà leggermente favorito. IL ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Marcoaffronterà Pabloal primo turno del. Il tennista azzurro si è sbloccato a Ginevra, superando le qualificazioni e battendo al debutto Thiem, tornando al successo nel circuito Atp dallo scorso agosto. La speranza è che sia di buon auspicio in vista del secondo slam stagionale, dove in passato Marco ha fatto benissimo. La semifinale raggiunta qualche anno fa è un lontano ricordo, ma il secondo turno è un’ambizione realistica. Sicuramente non sarà facile contro un avversario esperto e ostico come lo spagnolo, mapotrà sicuramente giocarsi le sue chance.ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Alicante nel 2018, e secondo i bookmakers partirà leggermente favorito. IL ...

