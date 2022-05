Carola e Luigi, lui frena: “Niente amore, abbiamo preso strade diverse” (Di sabato 21 maggio 2022) Non solo Albe e Serena e Alex e Cosmary, ad Amici 21 era nato un altro “flirt”, quello tra Luigi Strangis e Carola. La ragazza prima di essere eliminata ha dichiarato il suo amore al cantante, che però è sempre stato più frenato nei suoi confronti. Oggi Luigi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del rapporto con Carola. Per i fan della “coppia” è arrivata una doccia fredda, perché Strangis si è limitato a dire di voler molto bene a Carola, ma ha anche aggiunto che le loro strade si sono separate e che adesso lui non ha spazio nella sua vita per l’amore, visto che è troppo preso dalla musica. Luigi Strangis su Carola: “Dopo Amici abbiamo ... Leggi su biccy (Di sabato 21 maggio 2022) Non solo Albe e Serena e Alex e Cosmary, ad Amici 21 era nato un altro “flirt”, quello traStrangis e. La ragazza prima di essere eliminata ha dichiarato il suoal cantante, che però è sempre stato piùto nei suoi confronti. Oggiè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato del rapporto con. Per i fan della “coppia” è arrivata una doccia fredda, perché Strangis si è limitato a dire di voler molto bene a, ma ha anche aggiunto che le lorosi sono separate e che adesso lui non ha spazio nella sua vita per l’, visto che è troppodalla musica.Strangis su: “Dopo Amici...

