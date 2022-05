Calcio: Messi guiderà l'Argentina nella finalissima contro l'Italia a Wembley (Di sabato 21 maggio 2022) Buenos Aires, 21 mag. (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint-Germain Lionel Messi guiderà la nazionale Argentina per la partita del prossimo mese contro l'Italia. Lo ha dichiarato la federazione calcistica sudamericana. L'allenatore dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha incluso anche gli attaccanti Paulo Dybala e Lautaro Martinez nella sua ultima rosa di 29 giocatori, una settimana dopo aver nominato una lista provvisoria di 35. Inoltre, sono stati convocati i portieri Emiliano Martinez e Franco Aramani, nonostante le rispettive preoccupazioni al ginocchio e al covid-19. La finalissima - che vedrà i campioni in carica della Copa America contro i detentori dell'Europeo - si giocherà il 1 giugno allo stadio di Wembley di Londra. Scaloni ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Buenos Aires, 21 mag. (Adnkronos) - L'attaccante del Paris Saint-Germain Lionella nazionaleper la partita del prossimo mesel'. Lo ha dichiarato la federazione calcistica sudamericana. L'allenatore dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha incluso anche gli attaccanti Paulo Dybala e Lautaro Martinezsua ultima rosa di 29 giocatori, una settimana dopo aver nominato una lista provvisoria di 35. Inoltre, sono stati convocati i portieri Emiliano Martinez e Franco Aramani, nonostante le rispettive preoccupazioni al ginocchio e al covid-19. La- che vedrà i campioni in carica della Copa Americai detentori dell'Europeo - si giocherà il 1 giugno allo stadio didi Londra. Scaloni ...

