Cagliari Capozucca | Giulini gli rinnova la fiducia | in panchina potrebbe restare Agostini

(Di sabato 21 maggio 2022) A prescindere dalla permanenza o meno in Serie A ilavrà una certezza: il ds StefanoA prescindere dalla categoria si iniziano già a fare i primi ragionamenti in casa. Arrivano conferme per quanto riguarda diesse e allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe dato la sua conferma sia ae sia aper rilanciare le sorti dei sardi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

