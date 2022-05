Atalanta-Empoli (0-1), Gasperini: “Devo parlare con la società” (Di sabato 21 maggio 2022) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine dell’ennesima sconfitta casalinga al Gewiss Stadium contro l’Empoli di Andreazzoli. I neroazzurri vedono sfumare proprio all’ultima giornata l’obbiettivo stagionale delle coppe europee. Per la prima volta da quando Gasperini è in carica, l’Atalanta non giocherà nessuna competizione internazionale. Atalanta-Empoli, Gasperini: “Stagione a due volti” Il tecnico dei bergamaschi ha commentato cosi la stagione appena terminata: “La stagione è stata a due facce: positiva nella prima parte con la Champions, ma poi nella seconda parte sono venuti meno i risultati, ma sicuramente non l’impegno. Quella di oggi è lo specchio della stagione; dove soprattutto in casa abbiamo raccolto davvero ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 21 maggio 2022) L’allenatore dell’, Gian Piero, ha parlato al termine dell’ennesima sconfitta casalinga al Gewiss Stadium contro l’di Andreazzoli. I neroazzurri vedono sfumare proprio all’ultima giornata l’obbiettivo stagionale delle coppe europee. Per la prima volta da quandoè in carica, l’non giocherà nessuna competizione internazionale.: “Stagione a due volti” Il tecnico dei bergamaschi ha commentato cosi la stagione appena terminata: “La stagione è stata a due facce: positiva nella prima parte con la Champions, ma poi nella seconda parte sono venuti meno i risultati, ma sicuramente non l’impegno. Quella di oggi è lo specchio della stagione; dove soprattutto in casa abbiamo raccolto davvero ...

