Ultime Notizie Roma del 20-05-2022 ore 15 | 10

(Di venerdì 20 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 20 maggio al microfono Giuliano Ferrigno Lodi 80 settimo giorno di guerra in Ucraina nel suo messaggio notturno il presidente zielinsky ha detto che inizi I russi hanno colpito la notte scorsa il villaggio di desna dell’Ucraina in tribunale vicino al confine con la Bielorussia provocando molti morti e tra i decessi ci sono ancora bambini l’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina nel bollettino di oggi ha registrato 232 e bimbi uccisi almeno 427 feriti nel paese dall’inizio della guerra le forze russe hanno trasformato il Don Bassi in un inferno ha continuato il delle Ski sottolineando che non si tratta di una esagerazione Cambiamo argomento si allarga a macchia d’olio il vaiolo delle scimmie in Italia in Europa dopo il primo contagio registrato ieri oggi ne vengono confermati altri due che ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Draghi e la dedica alla moglie ‘mia vita storia bella incentrata su di lei’ - #Ultime #Notizie… - DomaniGiornale : ?? La #Russia taglia il #gas alla #Finlandia dopo al decisione di aderire alla #Nato. Segui il nostro liveblog ?? - PIEROFORMICA1 : Piero Formica, le ultime notizie - Argomenti del Sole 24 Ore @sole24ore - VesuvioLive : De Luca sul vaiolo delle scimmie: “Non drammatizziamo, già esiste un farmaco per curarlo” - zazoomblog : Ultime Notizie – Vela Beccaria e Lipinski vincono la Normandy Channel Race - #Ultime #Notizie #Beccaria #Lipinski -

L'AQUILA - 'Perdono In questo momento i genitori non stanno pensando a questo. Molteemerse non corrispondono esattamente alla realtà. Magari arriverà il momento in cui avranno la forza di esprimersi, ma in questo momento non saprei davvero cosa c'è da capire della loro ...Terza guerra mondiale,/ Ucraina, Zelensky: "inferno nel Donbass" 'VITTORIA UCRAINA NON REALISTICA': L'AVIAZIONE RUSSA ELIMINA OLTRE 280 COMBATTENTI UCRAINI IN 24 ORE Il portavoce del ...Il Lanusei è a forte rischio retrocessione in Eccellenza, dopo sette stagioni consecutive passate in Serie D. La pesantissima sconfitta di mercoledì a Genzano contro la Cynthialbalonga (7-2, con traco ...(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano una vittima - una donna di 78 anni della provincia di Oristano - e 1.079 casi confermati di positività al Covid (- 110), di cu ...