Ucraina, la rivelazione di Caracciolo sui soldati: “Ci sono, ma vestiti da ucraini” (Di venerdì 20 maggio 2022) In Italia si discute, si tratta, si litiga sull’invio di armi all’Ucraina. Dopo tre decreti, e altrettante polemiche, Lega e Movimento Cinque Stelle vorrebbero dire “basta”. È il momento di passare alle trattative, alle negoziazioni, e di far cessare il fuoco. La pensa più o meno così anche Lucio Caracciolo, esperto di politica estera e direttore di Limes. “Le armi adesso bastano. Quello che è stato decisivo non è certo quel poco che abbiamo inviato noi e il quasi nulla che hanno spedito i tedeschi: Usa e Gran Bretagna le inviano dal 2014. Ma soprattutto l’addestramento: perché mettere in campo centinaia di migliaia di soldati che fino a ieri facevano tutt’altro mestiere evidentemente implica un addestramento professionale”. Caracciolo però fa anche notare un altro dettaglio, uno dei “non detti” di questa guerra. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 20 maggio 2022) In Italia si discute, si tratta, si litiga sull’invio di armi all’. Dopo tre decreti, e altrettante polemiche, Lega e Movimento Cinque Stelle vorrebbero dire “basta”. È il momento di passare alle trattative, alle negoziazioni, e di far cessare il fuoco. La pensa più o meno così anche Lucio, esperto di politica estera e direttore di Limes. “Le armi adesso bastano. Quello che è stato decisivo non è certo quel poco che abbiamo inviato noi e il quasi nulla che hanno spedito i tedeschi: Usa e Gran Bretagna le inviano dal 2014. Ma soprattutto l’addestramento: perché mettere in campo centinaia di migliaia diche fino a ieri facevano tutt’altro mestiere evidentemente implica un addestramento professionale”.però fa anche notare un altro dettaglio, uno dei “non detti” di questa guerra. ...

