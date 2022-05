Ucraina, Kiev: “Morti 28.700 soldati russi, distrutti 1263 tank” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 28.700 le perdite fra i militari russi dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 28.700 uomini, 1263 carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi d’artiglieria, 200 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 204 aerei, 168 elicotteri, 2162 autoveicoli, 13 unità navali e 460 droni. Sono 232 i bambini uccisi e 427 quelli rimasti feriti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 28.700 le perdite fra i militaridal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 28.700 uomini,carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi d’artiglieria, 200 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 204 aerei, 168 elicotteri, 2162 autoveicoli, 13 unità navali e 460 droni. Sono 232 i bambini uccisi e 427 quelli rimasti feriti in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca annuncerà all'ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italia… - GiovanniToti : Bene #Draghi. Bene la linea italiana sull’#Ucraina. Basta distinguo e polemiche. Chi non vuole sostenere la resiste… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno riaperto la loro ambasciata a Kiev dopo oltre due mesi. Lo annuncia il dipartimento di Stato… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Ammonterebbero a 28.700 le perdite fra i militari russi dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina,… - kappabike59 : @La7tv Minniti parla di 9 maggio a Kiev, in Ucraina, pure Odessa è in Ucraina, Odessa, dove il 26 giugno 1905 accad… -