Sconcerti | «La Serie A non è mediocre | ma dire che è di qualità…»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le dichiarazioni dell’opinionista e giornalista italiano MariosullaA, che da oggi vedrà partire l’ultima giornata Ha parlato l’opinionista Marioai microfoni di TMW Radio. Fra i temi si è parlato di un bilancio di questo campionato diA, prossimo alla chiusura. Oltre allo Scudetto, il giornalista ha detto la sua sulla lotta salvezza (che si deciderà questa domenica per Cagliari e Salernitana) e per l’Europa. LE PAROLE – «Penso che definirequesto campionato sia ingiusto. Credo che comunque il livello non sia stato altissimo, è mancata la Juventus, ci sono state 5-6 squadre che potevano fare sicuramente di più.è troppo ma sicuramente il fatto che questo campionato sia stato combattuto non significa che sia stato di qualità e ...

All'ottanta per cento erano ragazzi che giocavano in Serie C. Quelli hanno valutazioni molto più decifrabili. Non è possibile valgano dai quattro ai dieci milioni, perché un'intera società di C vale ...... 15/05/2022 - campionato di calcio Serie A / Napoli - Genoa / foto Image Sport nella foto: Lorenzo Insigne Intervenuto come di consueto a Maracanà , su Tmw Radio, il noto editorialista Mario... L'Inter ha 7 punti in meno rispetto all'anno scorso, quindi sono mancati proprio quelli. Quindi lasciando al Milan 9 punti di vantaggio e sono questi che sono pesati più in stagione. Pioli è uno che h ...