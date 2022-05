Sanità: Mattarella, 'donazione sangue esempio solidarietà e strumento integrazione' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i volontari avisini intervenuti alla 88/ma assemblea generale dell'Associazione volontari italiani del sangue, quest'anno dedicata al tema 'Orizzonte Avis. Sfide, obiettivi e priorità per il futuro associativo'. L'evento, finalmente in presenza dopo due anni dall'inizio della pandemia, offre l'opportunità per ringraziare l'Avis per l'attività svolta dai suoi volontari, la cui generosità ha permesso di confermare il sistema italiano come un modello virtuoso nel consolidamento e nell'ampliamento delle motivazioni verso il dono, ma anche per sottolineare l'impegno con cui l'Associazione è in prima linea per aiutare la popolazione ucraina finanziando l'acquisto di medicinali, dispositivi sanitari e l'attivazione di corridoi umanitari". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Rivolgo un cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i volontari avisini intervenuti alla 88/ma assemblea generale dell'Associazione volontari italiani del, quest'anno dedicata al tema 'Orizzonte Avis. Sfide, obiettivi e priorità per il futuro associativo'. L'evento, finalmente in presenza dopo due anni dall'inizio della pandemia, offre l'opportunità per ringraziare l'Avis per l'attività svolta dai suoi volontari, la cui generosità ha permesso di confermare il sistema italiano come un modello virtuoso nel consolidamento e nell'ampliamento delle motivazioni verso il dono, ma anche per sottolineare l'impegno con cui l'Associazione è in prima linea per aiutare la popolazione ucraina finanziando l'acquisto di medicinali, dispositivi sanitari e l'attivazione di corridoi umanitari". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio ...

