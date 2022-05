Rula Jebreal: «Neutralità significa stare con la dittatura» (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del Riviera International Film Festival, la giornalista affronta i temi più caldi legati alla guerra in Ucraina, dalle sanzioni all’invio delle armi: «Di fronte ad un genocidio, il mondo ha la responsabilità morale di prendere posizione e l’obbligo internazionale di proteggere i civili» Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del Riviera International Film Festival, la giornalista affronta i temi più caldi legati alla guerra in Ucraina, dalle sanzioni all’invio delle armi: «Di fronte ad un genocidio, il mondo ha la responsabilità morale di prendere posizione e l’obbligo internazionale di proteggere i civili»

Advertising

ilfoglio_it : “Ci opinioni e ci sono fatti. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, non ai propri fatti. Non si possono riciclar… - antonio3160 : Rula Jebreal a porte chiuse - ZanghiGiovanni : RT @HSkelsen: Benché Giletti abbia dedicato un’intera fetta della sua trasmissione per difendere ciò che l’orgia mainstream putiniana defin… - cclatwe : @PiazzapulitaLA7 - PaoloIvanoCucce : RT @GustavoMichele6: Rula Jebreal contro Giletti: 'Non è informazione' - -