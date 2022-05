Roma, per il centrocampo c’è Maxime Lopez: il regista ha stregato Mou (Di venerdì 20 maggio 2022) Mou stregato da Maxime Lopez, è lui il regista che vuole portare a Roma in estate: difficile convincere il Sassuolo La Roma starebbe pensando al centrocampo per la prossima stagione e tra possibili cessioni spunta l’ipotesi Maxime Lopez. Mourinho è rimasto stregato dalle qualità del regista del Sassuolo, tanto che ora è lui in cima alla lista dei desideri e non Matic, nonostante sia svincolato. C’è da capire le possibili richieste dei neroverdi per il centrocampista, ma la Roma ha trovato il sostituto ideale per il partente Veretout. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Mouda, è lui ilche vuole portare ain estate: difficile convincere il Sassuolo Lastarebbe pensando alper la prossima stagione e tra possibili cessioni spunta l’ipotesi. Mourinho è rimastodalle qualità deldel Sassuolo, tanto che ora è lui in cima alla lista dei desideri e non Matic, nonostante sia svincolato. C’è da capire le possibili richieste dei neroverdi per il centrocampista, ma laha trovato il sostituto ideale per il partente Veretout. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

