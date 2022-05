Patto tra clan di Afragola e Acerra per uccidere il boss: 6 arresti (Di venerdì 20 maggio 2022) uccidere il boss Tortora per assicurarsi il controllo del territorio. Questo il Patto che avevano stretto due sodalizi criminali, attivi ad Afragola e ad Acerra. Una vicenda che è stata scoperta e ricostruita dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, i quali nella notte hanno eseguito sei arresti. Patto tra clan di Afragola L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 20 maggio 2022)ilTortora per assicurarsi il controllo del territorio. Questo ilche avevano stretto due sodalizi criminali, attivi ade ad. Una vicenda che è stata scoperta e ricostruita dai Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, i quali nella notte hanno eseguito seitradiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

iISud24 : Dietro l’omicidio Tortora un patto tra due clan per il controllo del territorio | VIDEO #20maggio #cronaca… - GM04973651 : RT @LaRobiErre: Cliente m’invia patto di riservatezza per un controllo. È scritto in inglese. Tra due società “having registered office” ri… - ofrakia : RT @LaRobiErre: Cliente m’invia patto di riservatezza per un controllo. È scritto in inglese. Tra due società “having registered office” ri… - NapoliToday : #Cronaca Patto tra due clan di camorra per uccidere Pasquale Tortora - emilio55555 : RT @LaRobiErre: Cliente m’invia patto di riservatezza per un controllo. È scritto in inglese. Tra due società “having registered office” ri… -