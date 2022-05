Milan, servirà un nuovo trequartista: Sanches può adattarsi come Kessie, ma... (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attenzione di tutto il mondo Milan da qui a domenica sarà centrata totalmente sull'obiettivo scudetto: tre giorni da vivere con concentrazione, determinazione, fame di vittoria dopo tanti anni bui. ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) L'attenzione di tutto il mondoda qui a domenica sarà centrata totalmente sull'obiettivo scudetto: tre giorni da vivere con concentrazione, determinazione, fame di vittoria dopo tanti anni bui. ...

Milan, servirà un nuovo trequartista: Sanches può adattarsi come Kessie, ma... Il Milan ha il diritto di tenerlo in prestito un altro anno, ma va capito se e quanto Stefano Pioli ci punta ancora. Quel che è certo è che nelle ultime settimane ha privilegiato l'avanzamento di ... Leao, attesa per il rinnovo: Mendes cambia le richieste ...di euro l'offerta presentata al Milan. Una cifra che ad oggi non basta più. Innanzitutto, il Diavolo non ha la minima intenzione di privarsi del suo gioiello più raro, e poi, come accennato, servirà ... La Gazzetta dello Sport Ilha il diritto di tenerlo in prestito un altro anno, ma va capito se e quanto Stefano Pioli ci punta ancora. Quel che è certo è che nelle ultime settimane ha privilegiato l'avanzamento di ......di euro l'offerta presentata al. Una cifra che ad oggi non basta più. Innanzitutto, il Diavolo non ha la minima intenzione di privarsi del suo gioiello più raro, e poi, come accennato,... Milan, servirà un nuovo trequartista: Sanches può adattarsi come Kessie, ma...