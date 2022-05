Michele Merlo, suo padre a Verissimo: “I medici sostengono che si sarebbe potuto salvare” (Di venerdì 20 maggio 2022) A distanza di un anno dalla morte di Michele Merlo (era il 7 giugno del 2021 quando si è spento prematuramente), suo padre Domenico è andato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”. Con queste parole Domenico Merlo, ospite domani in esclusiva a Verissimo, ha voluto ricordare il figlio Michele, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici e scomparso un anno fa. “Quello che è successo a Michele è frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 maggio 2022) A distanza di un anno dalla morte di(era il 7 giugno del 2021 quando si è spento prematuramente), suoDomenico è andato ospite da Silvia Toffanin a. “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita”. Con queste parole Domenico, ospite domani in esclusiva a, ha voluto ricordare il figlio, in arte Mike Bird, il cantante cresciuto ad Amici e scomparso un anno fa. “Quello che è successo aè frutto di una sanità che non funziona più: il sistema ha subito dei tagli importanti e questo porta continuamente a situazioni drammatiche. Ilegaliche bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una ...

