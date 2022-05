Mali | famglia italiana prelevata dalla sua casa da un commando di uomini armati Si teme un sequestro estorsivo da parte di qaedisti dell’area

(Di venerdì 20 maggio 2022) Come risaputo, nel mondo vi sono luoghi incantevoli dove, per scelta religiosa, economica, o semplicemente di vita, scegliere di andare a vivere in alternativa all’Italia. Tuttavia, per questa scelta il più delle volte c’è un prezzo da pagare, anche ‘salato’: la totale insicurezza del luogo, la corruzione che aleggia anche a livelli istituzionale e, ‘male che va’, da non trascurare anche la presenza di eventuali gruppi violenti integralisti. Ecco perché sempre più spesso, a ‘turno’, da ciascun paese remoto – puntualmente povero – giunge la notizia del– da un semplice missionario all’uomo di affari – di qualche nostro connazionale.in: i tre italiani rapiti sarebbero Testimoni di Geova ben inseriti nel contesto sociale locale già da anni Ed oggi, ancora una volta torniamo a parlarne. Stavolta la location ...

