Isola dei Famosi cambia ancora tutto: tornano le due fazioni (Di venerdì 20 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi torna in onda questa sera con tantissimi colpi di scena, Ilary Blasi annuncerà anche il ritorno delle due fazioni. Anche questa sera torna in onda con una nuova prima serata il reality di Canale Cinque condotto come sempre da Ilary Blasi e Alvin dall’Honduras, entrambi supportati da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Leggi su youmovies (Di venerdì 20 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.deitorna in onda questa sera con tantissimi colpi di scena, Ilary Blasi annuncerà anche il ritorno delle due. Anche questa sera torna in onda con una nuova prima serata il reality di Canale Cinque condotto come sempre da Ilary Blasi e Alvin dall’Honduras, entrambi supportati da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Advertising

TgrRai : In Sardegna proteste contro le politiche militari nazionali e contro le servitù presenti nell’isola. Sciopero gener… - SardegnaG : In vista della rimozione dei divieti, ecco un delizioso salume sardo che potrebbe tornare sulle tavole anche fuori… - IteNovas : In vista della rimozione dei divieti, ecco un delizioso salume sardo che potrebbe tornare sulle tavole anche fuori… - ezio14199935 : RT @marioadinolfi: Un isola che quali Maldive e Caraibi, un luogo che le Baleari ce spicciano casa: è Ventotene. Qui non nascono più bambin… - gramiald : RT @RobertaFavalor2: Questi sono alcuni dei gatti di Isola Sono gatti di serie b,di cui non importa a nessuno se non a me e qualche altra… -