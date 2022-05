Isola 16 | Edoardo scoppia a piangere per colpa di Guendalina | cos’è successo?

(Di venerdì 20 maggio 2022) In occasione del daytime dell’dei Famosi di giovedì 19 maggio, su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad un botta e risposta traTavassi eTavassi. Potrebbe interessarti: Dove vedere il daytime dell’dei Famosicontro il fratello Tutto è cominciato da un bigliettino arrivato ai naufraghi, in cuiTavassi doveva esprimere un giudizio su tutti i suoi compagni d’avventura senza fare sconti a nessuno. Nel momento in cui i giudizi difossero stati giudicati veritieri dalla produzione, tre naufraghi avrebbero ricevuto una ricompensa. La 36enne romana ha definito Mercedesz, Roger e Gennaro dei falsi. Arrivata al fratello, la diretta interessata non ha fatto sconti: “Il bene ...

annacrisante2 : RT @IsolaDeiFamosi: I giudizi di Guendalina sui compagni di avventura suscitano la forte reazione di Edoardo e tra i due scoppia un’accesa… - StillmyH_ : RT @xstoesselvoice: che iconico Edoardo ahaahahah #isola - IsolaDeiFamosi : Guendalina commenta con Edoardo il comportamento di Estefania, entrambi sono convinti che la naufraga stia facendo… - Arabella_88888 : RT @Disperlinglibe1: Guendalina ed Edoardo accusano chiunque di recitare, un paradosso viste le incalzanti e perduranti performance di entr… - Arabella_88888 : RT @Disperlinglibe1: Quella di Edoardo è una comicità che non fa ridere perchè è cattiva e mirata a ridicolizzare chiunque per esaltare se… -

