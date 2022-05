Isola 16 | diciottesima puntata | commenti a caldo

Advertising

fabiofabbretti : Stasera all'#Isola: pro o contro Guendalina, il verdetto del televoto tra Mercedesz e Nicolas… - UnDueTreBlog : L’Isola dei famosi – Diciottesima puntata di venerdì 20 maggio 2022 – - Nic_dls00 : #isola dei famosi, anticipazioni diciottesima puntata ?????? - raspa90 : RT @cheTVfa: L’isola dei famosi, 20 maggio 2022 | ANTICIPAZIONI diciottesima puntata - cheTVfa : L’isola dei famosi, 20 maggio 2022 | ANTICIPAZIONI diciottesima puntata -

Guendalina Tavassi demolisce Gennaro Auletto all'/ "Proprio stupido e non bello" Guendalina Tavassi: chi tra i naufraghi si schiererà con lei Lapuntata dell'dei Famosi 2022 ...2022, diretta 20 maggio - naufraghi davanti a una scelta: pro o contro Guendalina Tavassi . Nel corso dellapuntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it , ci ...Questa sera, venerdì 20 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi, il reality basato sulla sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi. La padrona di casa con il ...Secondo Deianira Marzano, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta sbarcare in Honduras ma qualcosa sarebbe andato storto.