Il vicecomandante di Azov smentisce la resa (video). Usa-Russia, colloquio tra generali (Di venerdì 20 maggio 2022) colloquio telefonico tra il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il suo omologo americano, Mark Milley. I due hanno parlato di «questioni di reciproco interesse, compresa la situazione in Ucraina» come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. Il confronto, spiega, è stato «su iniziativa della parte americana». La scorsa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno discusso della situazione in Ucraina durante la loro prima conversazione telefonica dallo scoppio del conflitto. LEGGI ANCHE La Russa: «Sostegno a Kiev». E ricorda l'invasione comunista dei carri armati russi in Ungheria nel '56 Gli Stati Uniti riaprono l'ambasciata a Kiev. Mosca "ammette" difficoltà: «Ma andremo avanti» Il vicecomandante ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022)telefonico tra il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valery Gerasimov, e il suo omologo americano, Mark Milley. I due hanno parlato di «questioni di reciproco interesse, compla situazione in Ucraina» come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. Il confronto, spiega, è stato «su iniziativa della parte americana». La scorsa settimana, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno discusso della situazione in Ucraina durante la loro prima conversazione telefonica dallo scoppio del conflitto. LEGGI ANCHE La Russa: «Sostegno a Kiev». E ricorda l'invasione comunista dei carri armati russi in Ungheria nel '56 Gli Stati Uniti riaprono l'ambasciata a Kiev. Mosca "ammette" difficoltà: «Ma andremo avanti» Il...

