Henrikh Mkhitaryan tra i profili che interessano alla Roma (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Napoli sembra essere interessato ad Henrikh Mkhitaryan, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma. L’armeno interessa a vari club Quello che sta vivendo Mkhitaryan è un vero e proprio intrigo di mercato. Il calciatore armeno ha un contratto in scadenza alla fine della stagione e il giocatore starebbe prendendo tempo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Napoli sembra essere interessato ad, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la. L’armeno interessa a vari club Quello che sta vivendoè un vero e proprio intrigo di mercato. Il calciatore armeno ha un contratto in scadenzafine della stagione e il giocatore starebbe prendendo tempo. L'articolo

Advertising

ProfidiAndrea : ???? #Inter, Henrikh #Mkhitaryan è un'idea concreta: può arrivare a parametro zero In scadenza con la #Roma, si è pa… - Eurosport_IT : ?? Kylian Mbappé, domenica l'atteso annuncio ?? Inter, idea Henrikh Mkhitaryan ?? Il Napoli vira su Owen Wijndal… - Dalla_SerieA : L’Inter fa sul serio per Mkhitaryan: avviati i contatti con l’entourage - - LorenzoFracassa : RT @marifcinter: Henrikh Mkhitaryan (1989) è un profilo che piace all’Inter. È in scadenza, non ha ancora rinnovato con la Roma e Inzaghi l… - news_mercato_ : #Calciomercato, Henrikh #Mkhitaryan è stato offerto all’#Inter come vice #Calhanoglu: l’armeno piace a #Inzaghi, no… -