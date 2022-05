Giornata mondiale delle Api, il Wwf: “40% degli impollinatori a rischio estinzione”. Quest’anno in Lombardia 12 milioni in meno (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 maggio si celebra la “Giornata mondiale delle api” e delle oltre 20.000 specie di insetti che garantiscono l’indispensabile “servizio” dell’impollinazione: vespe, farfalle, falene e coleotteri. Dall’impollinazione infatti dipende la vita di quasi il 90% delle piante selvatiche con fiore e dell’80% delle piante che forniscono cibo e prodotti di cui usufruisce l’uomo. Questo “lavoro” delle api e degli altri impollinatori ogni hanno produce un valore economico di più 153 miliardi di euro a livello globale, di 22 miliardi di euro per l’Europa. Ma per il Wwf più del 40% degli insetti impollinatori del mondo rischia di estinguersi, l’allarme maggiore è per le api selvatiche e per le farfalle: in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 20 maggio si celebra la “api” eoltre 20.000 specie di insetti che garantiscono l’indispensabile “servizio” dell’impollinazione: vespe, farfalle, falene e coleotteri. Dall’impollinazione infatti dipende la vita di quasi il 90%piante selvatiche con fiore e dell’80%piante che forniscono cibo e prodotti di cui usufruisce l’uomo. Questo “lavoro”api ealtriogni hanno produce un valore economico di più 153 miliardi di euro a livello globale, di 22 miliardi di euro per l’Europa. Ma per il Wwf più del 40%insettidel mondo rischia di estinguersi, l’allarme maggiore è per le api selvatiche e per le farfalle: in ...

