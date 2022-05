Advertising

fisco24_info : Giappone: inflazione ai massimi da 7 anni, al 2,1%: Supera per la prima volta dal 2015 obiettivo Banca centrale - cavicchioli : RT @classcnbc: ++#Giappone????, balzo dell'inflazione ad aprile: +2,5% a/a, ai massimi da 7 anni e oltre l'obiettivo della BoJ del 2% #Infla… - GiovanniCalcara : il tasso di inflazione del Giappone al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale, ma gli economisti non p… - mrighetti1967 : RT @classcnbc: ++#Giappone????, balzo dell'inflazione ad aprile: +2,5% a/a, ai massimi da 7 anni e oltre l'obiettivo della BoJ del 2% #Infla… - classcnbc : ++#Giappone????, balzo dell'inflazione ad aprile: +2,5% a/a, ai massimi da 7 anni e oltre l'obiettivo della BoJ del 2… -

Sul fronte macroeconomico, in aprile il tasso d'è salito inal 2,5% annuo dall'1,2% precedente (0,9% in febbraio), attestandosi sui massimi dal 2,9% dell'ottobre 2014. Su base ...L'aumento dei prezzi delle materie prime e la svalutazione dello yen spingono l'inai massimi da 7 anni, superando l'obiettivo della Banca centrale (Boj) per la prima volta dal 2015. In base ai dati del ministero delle Comunicazioni nel mese di aprile l'indice ...Dopo una seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,75% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati ...L'aumento dei prezzi delle materie prime e la svalutazione dello yen spingono l'inflazione in Giappone ai massimi da 7 anni, superando l'obiettivo della Banca centrale (Boj) per la prima volta dal 201 ...