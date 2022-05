Festival di Cannes 2022, proiettato Mariupolis 2 del regista lituano ucciso mentre tentava di lasciare la città ucraina (Di venerdì 20 maggio 2022) A Cannes arriva ancora la guerra tra Russia e ucraina. Con Mariupolis 2: un lavoro dall’inferno interrotto perché il regista lituano Mantas Kvedaravicius è stato ucciso mentre il 30 marzo cercava di lasciare la città ucraina, martoriata dai russi. A un certo punto le immagini del documentario si fermano e compare la foto del cineasta che con il suo primo docufilm (2016) sulla città ucraina era stato premiato al Festiva di Berlino. E così sullo schermo è apparsa la foto di Kvedaravicius con la data di nascita e di morte. Si tratta quindi di un’opera di fatto testamentaria che fissa le storie di una comunità che si è rifugiata in una chiesa battista: persone che hanno perso tutto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Aarriva ancora la guerra tra Russia e. Con2: un lavoro dall’inferno interrotto perché ilMantas Kvedaravicius è statoil 30 marzo cercava dila, martoriata dai russi. A un certo punto le immagini del documentario si fermano e compare la foto del cineasta che con il suo primo docufilm (2016) sullaera stato premiato al Festiva di Berlino. E così sullo schermo è apparsa la foto di Kvedaravicius con la data di nascita e di morte. Si tratta quindi di un’opera di fatto testamentaria che fissa le storie di una comunità che si è rifugiata in una chiesa battista: persone che hanno perso tutto. ...

Advertising

Eurosport_IT : Matteo Berrettini al Festival di Cannes ??? - Corriere : L’influencer russa che distruggeva le borse francesi ora non disdegna il red carpet di Cannes - LostInFilm : Francis Ford Coppola, Eleanor Coppola, Sofia Coppola and family at @Festival_Cannes, 1979. - BLIND_DATA24 : RT @medusa_film: In concorso al 75° Festival di Cannes, #Nostalgia un film di Mario Martone Dal 25 maggio al cinema SOGGETTO E SCENEGGIATU… - S3GIT9 : So much is still going on! #LucaMarinelli #Cannes2022 #TheEightMountains Posted @withregram • @vanityfairitalia Il… -